Тренер «Динамо» Личка высказался о состоянии команды после поражения от «Спартака»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о психологическом состоянии команды после поражения в дерби в рамках 5-го тура Кубка России со «Спартаком» (2:3).

«Нужно сохранять оптимизм. В жизни бывают сложные ситуации. Сегодня мы неплохо провели первый тайм, вели 2:1, но нам чуть-чуть не хватило в концовке, когда соперник развернул игру. Сегодня можно немного погрустить, но завтра мы должны прийти на тренировку и начать подготовку к следующему дерби с хорошим настроением. Это и моя работа — прийти и помочь ребятам пережить это поражение, будем стараться», — приводит слова Лички пресс-служба московского клуба.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала 12 очков за пять игр. «Динамо» (8) находится на второй строчке.

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