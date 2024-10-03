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Тренер «Динамо» Личка высказался о состоянии команды после поражения от «Спартака»

Тренер «Динамо» Личка высказался о состоянии команды после поражения от «Спартака»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о психологическом состоянии команды после поражения в дерби в рамках 5-го тура Кубка России со «Спартаком» (2:3).

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Даса – 2'     1:1 Барко – 10'     2:1 Маухуб – 20'     2:2 Мартинс – 83'     2:3 Жозе – 90'    

«Нужно сохранять оптимизм. В жизни бывают сложные ситуации. Сегодня мы неплохо провели первый тайм, вели 2:1, но нам чуть-чуть не хватило в концовке, когда соперник развернул игру. Сегодня можно немного погрустить, но завтра мы должны прийти на тренировку и начать подготовку к следующему дерби с хорошим настроением. Это и моя работа — прийти и помочь ребятам пережить это поражение, будем стараться», — приводит слова Лички пресс-служба московского клуба.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала 12 очков за пять игр. «Динамо» (8) находится на второй строчке.

Турнирная таблица Кубка России
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