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«Интер Майами» с Месси и Суаресом досрочно стал чемпионом регулярного чемпионат МЛС

«Интер Майами» обеспечил себе досрочную победу в регулярном чемпионате МЛС, одержав победу над «Коламбус Крю» со счетом 3:2. Эта победа позволила команде стать обладателем трофея Supporters' Shield.

Отметим, что «Интер Майами» набрал 68 очков за два тура до окончания регулярки и лидирует в Восточной конференции, опережая ближайшего соперника на 11 очков.

Далее «цаплям» предстоит борьба за Кубок МЛС, вручаемый победителю плей-офф. В нём участвуют 18 команд – по девять от каждой конференции.

Также добавим, что трофей Supporters' Shield даёт путёвку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Напомним, год назад команда с Месси даже не попала в плей-офф МЛС.

В следующем матче регулярного чемпионата «Интер Майами» сыграет с «Торонто».

Сын Суареса не поздоровался с Месси: