Главный тренер «Химок» Артига отреагировал на слухи о конфликте с Глушаковым

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига заявил, что у него нет личного конфликта с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Глушаков не в общей группе. Что касается будущего, то это отношения его и клуба, я не могу комментировать его контракт. У меня с ним лично нет никакого (конфликта)», — приводит слова Артиги «Матч ТВ».

21 сентября Глушаков сообщал в своём телеграм‑канале, что его отправили во вторую команду, но заявил, что у него нет конфликта с тренерским штабом, о чём ранее писал журналист Иван Карпов.

37-летний Денис Глушаков ранее играл за «Химки» в период с 2020 по 2022 год. За свою карьеру российский футболист защищал также цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата» и «Пари Нижний Новгород». Последним клубом Глушакова был «Урарту» из чемпионата Армении. Денис становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. На счету игрока более 300 матчей в РПЛ и 57 матчей в сборной России. Он был участником ЧМ-2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.

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