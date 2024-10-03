Радимов оценил перспективы «Спартака» в текущем сезоне

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о перспективах московского «Спартака» в текущем сезоне.

«Спартак» должен идти по нарастающей, а у него сейчас по нисходящей всё идет. То есть на эмоциях они здорово выглядели, физически они готовы неплохо, на самом деле, но им точно не хватает позиционной атаки, а в позиционной атаке им не хватает исполнителей. Потому что, если вы купили Барко, ну купите к нему кого‑нибудь, кто будет еще атаки начинать! Мы не можем поставить движок от «Запорожца» в мерседесовский кузов, правильно?» — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

2 октября состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Игра началась в 19:00 мск. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых.

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