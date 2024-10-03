Лионель Месси стал обладателем 46-го трофея в профессиональной карьере

Известный аргентинский форвард и капитан «Интер Майами» Лионель Месси стал обладателем 46-го трофея в карьере благодаря досрочной победе команды в регулярном чемпионате МЛС.

Напомним, «Интер Майами» обыграл «Коламбус Крю» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата МЛС, благодаря чему набрали 68 очков за два тура до окончания регулярки, опережая ближайшего соперника на 11 очков. Таким образом, «цапли» гарантировали титул.

Отметим, в прошлом году 37-летний аргентинец выиграл Кубок лиг с «Интер Майами». Ранее он выступал за «ПСЖ», с которым дважды становился чемпионом Франции и завоевывал Суперкубок страны, а также за «Барселону», где его достижения включают 34 трофея.

Кроме того, в составе сборной Аргентины Месси стал обладателем титула чемпионата мира (2022), Кубка Америки (2021, 2024), Финалиссимы (2022), а также золотых медалей Олимпийских игр (2008) и молодёжного чемпионата мира (2005).

Далее «цаплям» предстоит борьба за Кубок МЛС, вручаемый победителю плей-офф. В нём участвуют 18 команд – по девять от каждой конференции.

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