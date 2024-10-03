Александр Соболев опубликовал пост после дебютного гола за «Зенит»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев опубликовал пост после дебютного гола за сине-бело-голубых. Форвард отличился в матче Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном» (5:1).

На 61-й минуте матча игрок «Зенита» Густаво Мантуан дошёл до штрафной и сделал пас Соболеву, который подхватил мяч и пробил на исполнение в дальний угол ворот.

Трансфер Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» был официально завершен 30 августа. Новый контракт игрока со своим клубом будет действовать до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Соболева составляет € 12 миллионов.

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