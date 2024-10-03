Александр Соболев опубликовал пост после дебютного гола за «Зенит»
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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев опубликовал пост после дебютного гола за сине-бело-голубых. Форвард отличился в матче Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном» (5:1).
Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6' 2:0 Артур – 13' 3:0 Артур – 43' 4:0 Соболев – 61' 5:0 Мостовой – 87' 5:1 Москвичёв – 90+2'
Удаления: нет / Бардыбахин – 81'
На 61-й минуте матча игрок «Зенита» Густаво Мантуан дошёл до штрафной и сделал пас Соболеву, который подхватил мяч и пробил на исполнение в дальний угол ворот.
Трансфер Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» был официально завершен 30 августа. Новый контракт игрока со своим клубом будет действовать до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Соболева составляет € 12 миллионов.
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