Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Соболев опубликовал пост после дебютного гола за «Зенит»

Александр Соболев опубликовал пост после дебютного гола за «Зенит»
Комментарии

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев опубликовал пост после дебютного гола за сине-бело-голубых. Форвард отличился в матче Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном» (5:1).

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6'     2:0 Артур – 13'     3:0 Артур – 43'     4:0 Соболев – 61'     5:0 Мостовой – 87'     5:1 Москвичёв – 90+2'    
Удаления: нет / Бардыбахин – 81'

На 61-й минуте матча игрок «Зенита» Густаво Мантуан дошёл до штрафной и сделал пас Соболеву, который подхватил мяч и пробил на исполнение в дальний угол ворот.

Трансфер Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» был официально завершен 30 августа. Новый контракт игрока со своим клубом будет действовать до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Соболева составляет € 12 миллионов.

Самые титулованные футбольные клубы России:

Материалы по теме
«Зенит» развалил соперника в Кубке — даже Соболев забил! Но Семак опять потерял Глушенкова
Видео
«Зенит» развалил соперника в Кубке — даже Соболев забил! Но Семак опять потерял Глушенкова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android