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Тен Хаг рассказал, как в «МЮ» отреагировали на разгромное поражение от «Тотттенхэма»

Тен Хаг рассказал, как в «МЮ» отреагировали на разгромное поражение от «Тотттенхэма»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о реакции игроков команды на разгромное поражение в матче АПЛ с лондонским «Тоттенхэмом» (0:3).

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Джонсон – 3'     0:2 Кулушевски – 47'     0:3 Соланке – 77'    
Удаления: Фернандеш – 42' / нет

«Мы в бешенстве, мы злимся на себя, особенно когда проигрываем такую ​​игру, как в воскресенье… Но с этим надо справляться. Мы злимся, и из этой злости нам нужно черпать мотивацию.

Каждый должен взять на себя ответственность, и это начинается с меня как тренера. Но на поле у ​​нас есть лидерские качества, и они должны демонстрироваться. Каждая игра для нас важна, и каждый соперник мотивирован на 100%. Мы должны быть готовы соревноваться и бороться с ними», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Напомним, тен Хаг был назначен на пост главного тренера манкунианцев летом 2022 года. За этот период нидерландский специалист выиграл два трофея: Кубок Англии и Кубок английской лиги.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эрика тен Хага набрали семь очков после шести матчей.

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