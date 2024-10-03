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Вратарь Свинов рассказал, почему отказался переходить из «Спартака» в «Акрон»

Вратарь Свинов рассказал, почему отказался переходить из «Спартака» в «Акрон»
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Голкипер «Балтики» Илья Свинов ответил на вопрос, почему не перешёл в тольяттинский «Акрон» из московского «Спартака».

— А у тебя варианта с «Акроном» не было?
— Был звонок.

— Почему не срослось?
— Я живу в этом городе и знаю, какое там отношение к Волкову. Хотя понимал, что в футболе всё меняется. Мы с Серёжей хорошо общаемся. Я не боялся конкуренции с ним, просто не верил, что его могут убрать из состава, хотя люди говорили обратное. Как оказалось, не соврали, — сказал Свинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Минувшим летом Илья Свинов перебрался в калининградскую команду из московского «Спартака» за € 160 тыс.

Полностью интервью с Ильёй Свиновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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