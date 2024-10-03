Игорь Дивеев рассказал о первом поступке Миралема Пьянича после трансфера в ЦСКА

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев высказался о том, как новичок армейцев, боснийский полузащитник Миралем Пьянич ведёт себя в команде.

«Пьянич действительно сразу же по приезде к нам написал в командный чат, пожелал нам удачи в игре против «Ахмата» (3:0), в которой сам ещё не был в заявке. И он быстро нашел общий язык со всеми ребятами», — приводит слова Дивеева «Известия».

Напомним, 1 октября Миралем Пьянич дебютировал за армейцев в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Пари НН», выйдя на замену на 85-й минуте.

Пьянич присоединился к московскому клубу в минувшем сентябре. Боснийский полузащитник подписал контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на год.

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