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Дивеев раскрыл, за счёт чего сумел повысить результативность

Дивеев раскрыл, за счёт чего сумел повысить результативность
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Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал, за счёт чего ему удалось забить пять голов в первых пяти матчах чемпионата и Кубка России сезона-2024/2025.

«Просто в нужном месте был. Поэтому получалось забивать», — приводят слова Дивеева «Известия».

В нынешнем сезоне Дивеев провёл 13 матчей за ЦСКА, в которых забил пять голов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

ЦСКА после 10 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.

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