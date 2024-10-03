Во «Фратрии» отреагировали на камбэк «Спартака» в матче с «Динамо»

«Фратрия», активная фанатская группировка московского «Спартака», отреагировала на волевую победу красно-белых в матче Фонбет Кубка России с «Динамо».

«Бомбическое дерби в пользу «Спартака»! Красно-белые уступали 0:1 и 1:2 к 20-й минуте, но в концовке сунули дважды — 3:2! А ещё у нас был удалён Деян Станкович», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Фратрии».

2 октября состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Игра началась в 19:00 мск. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых.

Самые титулованные футбольные клубы России: