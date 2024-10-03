Александр Соболев ответил на вопрос об адаптации в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о принятии новых для себя спортивных условий в санкт-петербургском клубе после перехода из московского «Спартака». Напомним, в матче 5-го тура Фонбет Кубка России, в котором сине-бело-голубые обыграли «Акрон» (5:1), Соболев отличился дебютным забитым голом.

«Освоился ли я в команде? Говорил после игры с «Рубином», что осталось чуть-чуть для полной адаптации. Но, как оказалось, чуть труднее всё это проходит. Наверное, не буду лукавить, всё-таки как я тогда говорил, что нужно чуть-чуть времени, и я это повторю. Нужно ещё немножко времени, но надеюсь, что гол добавит уверенности», — приводит слова Соболева пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит» был официально завершён 30 августа. Новый контракт игрока со своим клубом будет действовать до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Соболева составляет € 12 млн.

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