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Александр Соболев ответил на вопрос об адаптации в «Зените»

Александр Соболев ответил на вопрос об адаптации в «Зените»
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о принятии новых для себя спортивных условий в санкт-петербургском клубе после перехода из московского «Спартака». Напомним, в матче 5-го тура Фонбет Кубка России, в котором сине-бело-голубые обыграли «Акрон» (5:1), Соболев отличился дебютным забитым голом.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6'     2:0 Артур – 13'     3:0 Артур – 43'     4:0 Соболев – 61'     5:0 Мостовой – 87'     5:1 Москвичёв – 90+2'    
Удаления: нет / Бардыбахин – 81'

«Освоился ли я в команде? Говорил после игры с «Рубином», что осталось чуть-чуть для полной адаптации. Но, как оказалось, чуть труднее всё это проходит. Наверное, не буду лукавить, всё-таки как я тогда говорил, что нужно чуть-чуть времени, и я это повторю. Нужно ещё немножко времени, но надеюсь, что гол добавит уверенности», — приводит слова Соболева пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит» был официально завершён 30 августа. Новый контракт игрока со своим клубом будет действовать до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Соболева составляет € 12 млн.

Турнирная таблица Кубка России
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