Лионель Месси прокомментировал досрочную победу «Интер Майами» в регулярном чемпионате МЛС

Известный аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси высказался о досрочной победе в регулярном чемпионате МЛС после встречи с «Коламбус Крю». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «цапель».

«Первая цель достигнута. Очень гордимся нашей командой, продолжаем идти вперёд с желанием вместе достичь большего!!» — написал Месси на своей странице в соцсети.

Месси перешёл в «Интер Майами» в летом 2023 года. За это время аргентинец сыграл за клуб в 34 матчах, в которых забил 30 голов и отдал 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что для Месси это 46-й трофей в карьере и второй в составе «цапель». В прошлом году 37-летний аргентинец выиграл с американским клубом Кубок лиг.

Напомним, далее «цаплям» предстоит борьба за Кубок МЛС, вручаемый победителю плей-офф. В нём участвуют 18 команд — по девять от каждой конференции.

Материалы по теме Лионель Месси стал обладателем 46-го трофея в профессиональной карьере

Лионель Месси сыграл в теннис: