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Лионель Месси прокомментировал досрочную победу «Интер Майами» в регулярном чемпионате МЛС

Лионель Месси прокомментировал досрочную победу «Интер Майами» в регулярном чемпионате МЛС
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Известный аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси высказался о досрочной победе в регулярном чемпионате МЛС после встречи с «Коламбус Крю». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «цапель».

США — Major League Soccer . МЛС
03 октября 2024, четверг. 02:45 МСК
Коламбус Крю
Коламбус
Окончен
2 : 3
Интер Майами
Майами
0:1 Месси – 45'     0:2 Месси – 45+5'     1:2 Росси – 46'     1:3 Суарес – 48'     2:3 Эрнандес – 61'    
Удаления: Камашо – 63' / нет

«Первая цель достигнута. Очень гордимся нашей командой, продолжаем идти вперёд с желанием вместе достичь большего!!» — написал Месси на своей странице в соцсети.

Месси перешёл в «Интер Майами» в летом 2023 года. За это время аргентинец сыграл за клуб в 34 матчах, в которых забил 30 голов и отдал 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что для Месси это 46-й трофей в карьере и второй в составе «цапель». В прошлом году 37-летний аргентинец выиграл с американским клубом Кубок лиг.

Напомним, далее «цаплям» предстоит борьба за Кубок МЛС, вручаемый победителю плей-офф. В нём участвуют 18 команд — по девять от каждой конференции.

Календарь матчей МЛС
Турнирная таблица МЛС
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