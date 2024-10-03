Фото: Месси, Суарес, Бускетс и Альба с трофеем регулярного чемпионата МЛС

«Интер Майами» обеспечил себе досрочную победу в регулярном чемпионате МЛС, обыграв «Коламбус Крю» со счетом 3:2. Эта победа позволила команде стать обладателем трофея Supporters' Shield.

Пресс-служба американского клуба опубликовала совместную фотографию нападающих Лионеля Месси и Луиса Суареса, а также полузащитника Серхио Бускетса и защитника Жорди Альбы с новым титулом.

Фото: ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ФК «ИНТЕР МАЙАМИ»

Отметим, что «Интер Майами» набрал 68 очков за два тура до окончания регулярки и лидирует в Восточной конференции, опережая ближайшего соперника на 11 очков.

Далее «цаплям» предстоит борьба за Кубок МЛС, вручаемый победителю плей-офф. В нём участвуют 18 команд — по девять от каждой конференции.

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