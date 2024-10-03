Месси назвал причину успеха «Интер Майами» в МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси назвал причину успеха команды в МЛС. Ранее клуб Дэвида Бекхэма обеспечил себе досрочную победу в регулярном чемпионате.

«Думаю, приход некоторых важных игроков внёс большой вклад в эти перемены», — приводит слова Месси Inter Miami News Hub в соцсетях.

Отметим, что «Интер Майами» набрал 68 очков за два тура до окончания регулярки и лидирует в Восточной конференции, опережая ближайшего соперника на 11 очков.

Месси перешёл в «Интер Майами» в летом 2023 года. За это время аргентинец сыграл за клуб в 34 матчах, в которых забил 30 голов и отдал 17 результативных передач. Для Месси это 46-й трофей в карьере и второй в составе «цапель». В прошлом году 37-летний аргентинец выиграл с американским клубом Кубок лиг.

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