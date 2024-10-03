Новичок «Краснодара» Гонсалес назвал игрока Ла Лиги, которого хотел бы видеть в РПЛ

Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес поделился мнением, какого футболиста из чемпионата Испании он бы пригласил играть за «быков» в РПЛ.

«Кого бы я позвал из Ла Лиги, если бы у меня была такая возможность? Хосе Хименеса. Он невероятно физически сильный игрок, здорово подошёл бы РПЛ, здесь много физической составляющей. Он бы точно показал свой уровень здесь», — приводит слова Гонсалеса «РБ Спорт».

Первые три года своей профессиональной карьеры Гонсалес провёл в «Ривер Плейт», затем последовали три сезона в «Пеньяроле», а с 2022 года он выступал за «Мальорку». В 2018 году с «Пеньяролем» он выиграл чемпионат и Суперкубок Уругвая, а в 2024 году добрался до финала Кубка Испании с «Мальоркой», из которой и перебрался в стан «быков» минувшим летом.

С 2019 года Гонсалес является игроком сборной Уругвая, за которую выступает вместе с Хименесом. За этот период защитник «Краснодара» провёл 17 матчей, а также принимал участие в двух розыгрышах Кубка Америки — в 2019 и 2021 году.

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