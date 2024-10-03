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Свинов: большой контракт в России — редкость. Во Второй лиге у ребят зарплаты по 30 тысяч

Свинов: большой контракт в России — редкость. Во Второй лиге у ребят зарплаты по 30 тысяч
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Вратарь калининградской «Балтики» Илья Свинов рассказал о зарплатах профессиональных футболистов в России.

«Иногда не понимаешь людей, которые сильно завидуют большим контрактам. Они даже не понимают, как тяжело до этого дойти. Большой контракт в России — редкость. Даже если такое случается, то на 4-5 лет максимум. Потом уже приходится идти на понижение, а карьера недолгая. Ребятам во Второй лиге тяжело — многие заканчивают, кто-то переходит в Медиалигу. У них зарплаты по 30 тыс., что про них говорить? Несколько лет поиграл, не получилось — руки опускаются. Сколько у меня знакомых по Второй лиге ушли. Ментально тяжело, когда работаешь каждый день, а результата нет. Маленький процент футболистов доходит до РПЛ или даже Первой лиги.

Мне просто повезло, что меня заметил тренер вратарей «Факела». Понятно, что я для этого упорно работал, но оценил меня только он. Брали третьим, а через сезон уже уехал в «Спартак». Всё пошло очень быстро. Иногда кто-то работает всю жизнь и оказывается никому не нужным, а бывает как у меня. Многим только дай шанс, и они зацепятся за него!» — сказал Свинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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