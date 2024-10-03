Илья Свинов: к тренеру вратарей пошёл бы в Калининград пешком!

Вратарь «Балтики» Илья Свинов прокомментировал свой переход из московского «Спартака» в калининградский клуб.

«У тренеров вратарей обычно одинаковые требования. Думаю, знаете Кафанова, который организовывает встречи, на которых пытаются прийти к общему знаменателю по игре голкиперов. Я работаю с Глебом Витальевичем Пресняковым — это ученик Кафанова, с которым он был в «Рубине». Его требования мне абсолютно понятны. Работать комфортно. Думаю, не только мне, но и Любакову с Бориско. Он делает нас лучше, а мы стараемся слушать. Постоянно идёт диалог, обсуждаем разные точки зрения.

Если отмотать время назад и спросить, перейду ли в этот клуб, ответил бы: к этому тренеру пешком бы пошёл! Всегда ставлю в пример Латышонка. Он играл в Первой лиге, а при Витальевиче за полтора года оказался в «Зените». И там тоже играет! Казалось бы, «Зенит» — гегемон российского футбола последних пяти лет, но даже у них есть моменты, в которых Женя выручает. Он и сам отмечал, как помог ему спрогрессировать Пресняков», — сказал Свинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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