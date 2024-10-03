В РФС приняли решение по возможному проведению матча между сборными России и Медиалиги

Президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров сообщил, что в Российском футбольном союзе (РФС) отказались от проведения товарищеского матча национальной команды России со сборной Медиалиги.

«РФС отказался играть со сборной Медиалиги», — написал Егоров в своём телеграм-канале.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела с национальной командой Вьетнама (3:0).

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