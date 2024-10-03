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3 октября главные новости спорта, результаты Лиги чемпионов, результаты Кубка России, результаты НХЛ и КХЛ, МЛС, Лионель Месси

«Реал» сенсационно проиграл в ЛЧ, Месси взял трофей с «Интер Майами». Главное к утру
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Мадридский «Реал» неожиданно проиграл «Лиллю» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 0:1, «Интер Майами» с известным форвардом Лионелем Месси в составе обеспечил себе досрочную победу в регулярном чемпионате МЛС, обыграв «Коламбус Крю» со счетом 3:2, гол российского форварда Никиты Кучерова не помог «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке обыграть «Флориду Пантерз» (1:2) в предсезонном матче НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Реал» Мадрид сенсационно проиграл «Лиллю» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
  2. «Интер Майами» с Месси и Суаресом досрочно стал чемпионом регулярного чемпионата МЛС.
  3. Гол Кучерова в концовке не помог «Тампе» победить «Флориду» в предсезонном матче НХЛ.
  4. «Спартак» вырвал победу в дерби с «Динамо» в Кубке России, дважды уступая по ходу матча.
  5. «Краснодар» неожиданно с разгромным счётом проиграл «Ахмату» в матче Кубка России.
  6. «Амур» сравнял счёт за 2 секунды до конца 3-го периода, но уступил «Ак Барсу» по буллитам.
  7. «Зенит» разгромил «Акрон» со счётом 5:1 в матче Кубка России.
  8. Александр Соболев забил дебютный гол в составе «Зенита».
  9. «Атланта» с Алексеем Миранчуком проиграла «Монреалю» и рискует не выйти в плей-офф МЛС.
  10. «Бавария» неожиданно уступила «Астон Вилле» в матче 2-го тура общего этапа ЛЧ.
  11. Семак: участие Глушенкова в следующем матче «Зенита» маловероятно, близко к нулю
  12. Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 2 октября.
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