«Реал» сенсационно проиграл в ЛЧ, Месси взял трофей с «Интер Майами». Главное к утру

Мадридский «Реал» неожиданно проиграл «Лиллю» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 0:1, «Интер Майами» с известным форвардом Лионелем Месси в составе обеспечил себе досрочную победу в регулярном чемпионате МЛС, обыграв «Коламбус Крю» со счетом 3:2, гол российского форварда Никиты Кучерова не помог «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке обыграть «Флориду Пантерз» (1:2) в предсезонном матче НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».