Видео: красивый гол Лионеля Месси со штрафного в чемпионском матче «Интер Майами»

«Интер Майами» обеспечил себе досрочную победу в регулярном чемпионате МЛС, обыграв «Коламбус Крю» со счетом 3:2. Эта победа позволила команде стать обладателем трофея Supporters' Shield.
В концовке первого тайма капитан и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси удвоил преимущество своей команды, забив невероятный гол со штрафного удара.
Права на видео принадлежат MLS. Посмотреть видео можно на YouTube-канале лиги.
Отметим, что «Интер Майами» набрал 68 очков за два тура до окончания регулярки и лидирует в Восточной конференции, опережая ближайшего соперника на 11 очков.
Далее «цаплям» предстоит борьба за Кубок МЛС, вручаемый победителю плей-офф. В нём участвуют 18 команд — по девять от каждой конференции.
Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника:
- 3 октября 2024
-
09:51
-
09:50
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
09:07
-
09:00
-
08:50
-
08:31
-
08:29
-
08:25
-
08:18
-
08:00
-
07:58
-
07:30
-
07:29
-
07:18
-
07:17
-
06:57
-
06:49
-
06:48
-
06:36
-
06:27
-
06:22
-
06:14
-
06:07
-
05:57
-
05:56
-
05:50
-
05:32