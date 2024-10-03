Александр Ерохин прокомментировал непопадание Дзюбы в заявку «Акрона» на матч с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о непопадании форварда Артёма Дзюбы в заявку «Акрона» на матч 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургской командой.

«Появление или непоявление Дзюбы в составе «Акрона» не в нашей компетенции. Это решает их тренер. Наверное, это решение он принимал, исходя из каких-то своих задач. Наш тренерский штаб выбирал тактику и стратегию на матч с «Акроном», исходя из нашей игры, из того, как мы можем лучше себя проявить. Мы же постарались выполнить все установки», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

«Зенит» после пяти матчей набрал 13 очков и занимает первое место в группе D. «Акрон» с восемью очками идёт вторым.

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