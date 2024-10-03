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Александр Ерохин прокомментировал непопадание Дзюбы в заявку «Акрона» на матч с «Зенитом»

Александр Ерохин прокомментировал непопадание Дзюбы в заявку «Акрона» на матч с «Зенитом»
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о непопадании форварда Артёма Дзюбы в заявку «Акрона» на матч 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургской командой.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6'     2:0 Артур – 13'     3:0 Артур – 43'     4:0 Соболев – 61'     5:0 Мостовой – 87'     5:1 Москвичёв – 90+2'    
Удаления: нет / Бардыбахин – 81'

«Появление или непоявление Дзюбы в составе «Акрона» не в нашей компетенции. Это решает их тренер. Наверное, это решение он принимал, исходя из каких-то своих задач. Наш тренерский штаб выбирал тактику и стратегию на матч с «Акроном», исходя из нашей игры, из того, как мы можем лучше себя проявить. Мы же постарались выполнить все установки», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

«Зенит» после пяти матчей набрал 13 очков и занимает первое место в группе D. «Акрон» с восемью очками идёт вторым.

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