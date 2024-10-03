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Форвард «Спартака» Виллиан Жозе рассказал об адаптации в команде

Форвард «Спартака» Виллиан Жозе рассказал об адаптации в команде
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Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе рассказал об адаптации в московской команде. По словам бразильца, прямо сейчас у него всё хорошо. Напомним, о переходе Жозе «Спартак» объявил 1 июля.

«Сейчас у меня всё отлично. Уже говорил, что для нападающего важно забивать. Если этого не происходит, значит, что-то не так. Я смог забить гол в матче с «Динамо». Понимал, что этот момент наступит. Я тренируюсь, работаю.

Я достаточно поиграл в Испании. Здесь совсем другой футбол. Но самое главное — адаптироваться, работать и бороться за своё место в старте», — сказал Жозе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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