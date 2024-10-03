Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 3 октября

Сегодня, 3 октября, пройдут матчи 2-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА 3 октября (время — московское):

19:45. РФШ (Латвия) — «Галатасарай» (Турция)

19:45. «Карабах» (Азербайджан) — «Мальмё» (Швеция)

19:45. «Хоффенхайм» (Германия) — «Динамо» Киев (Украина)

19:45. «Олимпиакос» (Греция) — «Брага» (Португалия)

19:45. «Реал Сосьедад» (Испания) — «Андерлехт» (Бельгия)

19:45. «Маккаби» Т-А (Израиль) — «Мидтьюлланн» (Дания)

19:45. «Лацио» (Италия) — «Ницца» (Франция)

19:45. «Ференцварош» (Венгрия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)

19:45. «Славия» П (Чехия) — «Аякс» (Нидерланды)

22:00. «Бешикташ» (Турция) — «Айнтрахт» Ф (Германия)

22:00. «Виктория Пльзень» (Чехия) — «Лудогорец» (Болгария)

22:00. «Атлетик» Б (Испания) — «АЗ Алкмар» (Нидерланды)

22:00. «Эльфсборг» (Швеция) — «Рома» (Италия)

22:00. «Твенте» (Нидерланды) — «Фенербахче» (Турция)

22:00. «Юнион» (Бельгия) — «Будё-Глимт» (Норвегия)

22:00. ПАОК (Греция) — «Стяуа» (Румыния)

22:00. «Порту» (Португалия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

22:00. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Лион» (Франция)

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.