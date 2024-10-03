Мацей Рыбус раскрыл, за кого болел в матче «Локомотив» — «Спартак»

Футболист Мацей Рыбус, подписавший контракт с медийной командой ФК «10», высказался о своей любимой команде, за которую он сейчас болеет.

— Смотрел матч «Локомотив» — «Спартак» (речь о матче 10-го тура РПЛ 28 сентября. — Прим. «Чемпионата»). Интересная игра получилась. Видно, что «Локо» лучше подготовился и заслуженно победил. Там достаточно молодая команда, она хорошо выглядит. Я за неё болею, потому что пять лет поиграл в «Локомотиве». Это самая близкая моему сердцу команда.

— А «Спартак»?

— Я в «Спартаке» провёл всего год и мало играл. Это не сравнить. В «Локомотиве» на протяжении пяти лет играть почти постоянно. Выиграл всё — чемпионство, Кубок и Суперкубок, выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Так что команды нельзя даже сравнивать, — приводит слова Рыбуса «РБ Спорт».

Напомним, последним клубом Рыбуса был казанский «Рубин», в который он перешёл на правах свободного агента летом 2023 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак». Также футболист выступал за московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат» в РПЛ.

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