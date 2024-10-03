Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Омония — Викингур Р. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мацей Рыбус раскрыл, за кого болел в матче «Локомотив» — «Спартак»

Мацей Рыбус раскрыл, за кого болел в матче «Локомотив» — «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист Мацей Рыбус, подписавший контракт с медийной командой ФК «10», высказался о своей любимой команде, за которую он сейчас болеет.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

— Смотрел матч «Локомотив» — «Спартак» (речь о матче 10-го тура РПЛ 28 сентября. — Прим. «Чемпионата»). Интересная игра получилась. Видно, что «Локо» лучше подготовился и заслуженно победил. Там достаточно молодая команда, она хорошо выглядит. Я за неё болею, потому что пять лет поиграл в «Локомотиве». Это самая близкая моему сердцу команда.

— А «Спартак»?
— Я в «Спартаке» провёл всего год и мало играл. Это не сравнить. В «Локомотиве» на протяжении пяти лет играть почти постоянно. Выиграл всё — чемпионство, Кубок и Суперкубок, выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Так что команды нельзя даже сравнивать, — приводит слова Рыбуса «РБ Спорт».

Напомним, последним клубом Рыбуса был казанский «Рубин», в который он перешёл на правах свободного агента летом 2023 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак». Также футболист выступал за московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат» в РПЛ.

Материалы по теме
Мацей Рыбус рассказал о своих планах после ухода в медийный футбол

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android