Расписание матчей Лиги конференций УЕФА на 3 октября

Сегодня, 3 октября, пройдут матчи 1-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025.
Расписание матчей Лиги конференций УЕФА 3 октября (время — московское):
19:45. «Ноа» (Армения) — «Млада-Болеслав» (Чехия)
19:45. «Динамо» Минск (Беларусь) — «Хартс» (Шотландия)
19:45. «Серкль Брюгге» (Бельгия) — «Санкт-Галлен» (Швейцария)
19:45. «Астана» (Казахстан) — ТСЦ (Сербия)
19:45. «Омония» (Кипр) — «Викингур» Р (Исландия)
19:45. «Мольде» (Норвегия) — «Ларн» (Северная Ирландия)
19:45. «Хайденхайм» (Германия) — «Олимпия» Л (Словения)
19:45. «Легия» (Польша) — «Бетис» (Испания)
22:00. «Лугано» (Швейцария) — ХИК (Финляндия)
22:00. «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) — «Панатинаикос» (Греция)
22:00. «Петрокуб» (Молдавия) — «Пафос» (Кипр)
22:00. «Шэмрок Роверс» (Ирландия) — АПОЭЛ (Кипр)
22:00. ЛАСК (Австрия) — «Юргорден» (Швеция)
22:00. «Фиорентина» (Италия) — ТНС (Уэльс)
22:00. «Копенгаген» (Дания) — «Ягеллония» (Польша)
22:00. «Челси» (Англия) — «Гент» (Бельгия)