Вратарь «Балтики» Свинов оценил шансы команды вернуться в РПЛ

Вратарь «Балтики» Илья Свинов высказался о турнирных амбициях калининградской команды. Он оценил шансы «Балтики» на возвращение в РПЛ.

«Не хочется оценивать шансы на выход в РПЛ. Нужно готовиться к каждому сопернику, изучать слабые и сильные стороны. Чемпионат выигрывается, когда побеждаешь аутсайдеров. Каждый из нас хочет показать себя и вернуться в РПЛ. Ну а в конце сезона посмотрим в таблицу», — сказал Свинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Балтика» вылетела из Российской Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона. Свинов перешёл в калининградскую команду из «Спартака». В нынешнем сезоне Первой лиги «Балтика» идёт на пятом месте после 12 туров.