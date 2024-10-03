«Ференцварош» — «Тоттенхэм»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию

Сегодня, 3 октября, в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся венгерский «Ференцварош» и английский «Тоттенхэм Хотспур». Команды будут играть на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Паячем (Хорватия). Начало игры — в 19:45 мск. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko.

По итогам восьми туров общего этапа Лиги Европы будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.