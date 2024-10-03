Слот — о победе над «Болоньей»: «Ливерпулю» противостояла хорошая команда

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался по итогам матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Болоньей» (2:0).

«Хорошая игра, мы одержали победу. Она не была простой, но это нормально для Лиги чемпионов. В этом турнире много хороших команд, «Болонья» — одна из них. Думаю, вы видели результаты других матчей среды, возможно, некоторые из них были неожиданными. Приятно, что мы выиграли, не пропустили, так что в целом всё позитивно», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Матч между «Болоньей» и «Ливерпулем» состоялся накануне вечером. «Красные» одержали победу со счётом 2:0, голы забили Алексис Мак Аллистер и Мохамед Салах.