«Порту» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть
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Сегодня, 3 октября, в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся португальский «Порту» и английский «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Германия). Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
Комментарии
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