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Челси — Гент: во сколько начало матча Лиги конференций УЕФА 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Челси» — «Гент»: во сколько начало матча Лиги конференций, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 3 октября, в матче 1-го тура общего этапа Лиги конференций встретятся английский «Челси» и бельгийский «Гент». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером (Германия). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Гент
Гент, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам шести туров общего этапа Лиги конференций будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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Турнирная таблица Лиги конференций
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