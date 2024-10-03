«Челси» — «Гент»: во сколько начало матча Лиги конференций, где смотреть трансляцию

Сегодня, 3 октября, в матче 1-го тура общего этапа Лиги конференций встретятся английский «Челси» и бельгийский «Гент». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером (Германия). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko.

По итогам шести туров общего этапа Лиги конференций будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.