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Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе ответил, как относится к критике

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе ответил, как относится к критике
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Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе отреагировал на критику в свой адрес. Бразильский новичок за первые семь матчей в стане красно-белых не сделал ни одного результативного действия, за что подвергался критике. В последней игре с «Динамо» (восьмая игра для Жозе) он всё-таки отметился голом. Виллиан забил прямым ударом со штрафного, а «Спартак» выиграл — 3:2.

«Я спокоен, всё в порядке. Продолжаю тренироваться и помогать команде. Я повидал многое за годы своей карьеры. Не в первый раз я сталкиваюсь с критикой. У меня есть мотивация, страсть к футболу», — сказал Жозе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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