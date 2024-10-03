Нападающий «Химок» Садыгов: мы вернули «Ростову» должок за прошлый сезон

Нападающий подмосковных «Химок» Илья Садыгов прокомментировал победу в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:2 (8:7 пен.)).

«Нам удалось вытащить игру с «Ростовом» за счёт волевых качеств. Ребята, которые вышли на замену, молодцы, ведь усилили игру. Сильно переживал во время серии пенальти. Но мы вернули «Ростову» должок за прошлый сезон, когда вылетели из Кубка. Сегодня где-то нам помогла удача.

В первую очередь, нам важен чемпионат. Понятно, что в Кубке России мы должны выкладываться по максимуму. Но основная цель — остаться в РПЛ, а уже потом подниматься по таблице», — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.