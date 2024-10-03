Илья Свинов: обычно игроки из Второй лиги у нас никому не нужны

Вратарь «Балтики» Илья Свинов, ранее выступавший за «Спартак», рассказал о сложности пути из Второй лиги в РПЛ.

«Конечно, помню дебют в «Факеле»! Против «Балтики» сыграли 3:3. Я до этого выступал во Второй лиге и очень хотел перейти повыше. Общались тогда с агентом по возможным вариантам. Хорошо, что появился Александр Львович Чихрадзе в «Факеле» (тренер вратарей. — Прим. «Чемпионата»). Если бы не он, не знаю, где бы сейчас был. Он единственный, кому я оказался нужен в Первой лиге. При нём я дебютировал в «Факеле». Он сказал, что хотел меня видеть, а я даже не знаю почему. Огромное спасибо, что достал меня. Мои успехи — это его заслуга. Обычно игроки из Второй лиги никому не нужны», — сказал Свинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.