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Экс-вратарь «Спартака» Свинов рассказал, против какого форварда тяжелее всего играть в РПЛ

Экс-вратарь «Спартака» Свинов рассказал, против какого форварда тяжелее всего играть в РПЛ
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Бывший голкипер московского «Спартака» Илья Свинов рассказал, против какого нападающего сложнее всего играть в чемпионате России. Он выделил колумбийского форварда «Краснодара» Джона Кордобу.

«Кордоба! Когда играли с ними в Воронеже, он очень хорошо цеплялся за мяч, а я сфолил на нём и заработал пенальти. Очень хороший нападающий, особенно когда хочет играть и нет проблем со здоровьем и вопросов о возможном переходе. Когда заряжен, он в большом порядке», — сказал Свинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сейчас Свинов выступает за «Балтику», куда перешёл из «Спартака» минувшим летом.

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