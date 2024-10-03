Экс-вратарь «Спартака» Свинов рассказал, против какого форварда тяжелее всего играть в РПЛ

Бывший голкипер московского «Спартака» Илья Свинов рассказал, против какого нападающего сложнее всего играть в чемпионате России. Он выделил колумбийского форварда «Краснодара» Джона Кордобу.

«Кордоба! Когда играли с ними в Воронеже, он очень хорошо цеплялся за мяч, а я сфолил на нём и заработал пенальти. Очень хороший нападающий, особенно когда хочет играть и нет проблем со здоровьем и вопросов о возможном переходе. Когда заряжен, он в большом порядке», — сказал Свинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сейчас Свинов выступает за «Балтику», куда перешёл из «Спартака» минувшим летом.