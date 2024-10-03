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Мацей Рыбус: у меня нет повода обижаться на «Рубин», я всё понимаю

Мацей Рыбус: у меня нет повода обижаться на «Рубин», я всё понимаю
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Бывший защитник «Рубина» Мацей Рыбус рассказал о причинах ухода из казанского клуба. По словам Рыбуса, «Рубин» не предложил ему новый контракт, поскольку руководство клуба опасалось, что защитник получит травму.

— Просто не продлили контракт. Было неудачное время, я сыграл мало матчей из-за травмы колена. Только в концовке чемпионата восстановился. Так что у меня нет повода обижаться на клуб, я всё понимаю. Боялись, что подпишут контракт — и я травмируюсь.

— Это решение руководства, а не тренера?
— Думаю, да, это решение клуба, тренер тут ни при чём, — приводит слова Рыбуса «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Рыбус подписал контракт с медийной командой ФК «10». Последним профессиональным клубом Мацея был казанский «Рубин», в который он перешёл на правах свободного агента летом 2023 года. До этого польский футболист выступал за московский «Спартак». В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Мацей Рыбус провёл семь матчей, забил один гол и записал на свой счёт одну результативную передачу. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 150 тыс.

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