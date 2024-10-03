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Тренер «Химок» Артига: очень важный момент — мы не проигрываем третий матч подряд

Тренер «Химок» Артига: очень важный момент — мы не проигрываем третий матч подряд
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Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига прокомментировал победу в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:2 (8:7 пен.)).

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 16:15 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
8 : 7
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Лангович – 44'     0:2 Мохеби – 75'     1:2 Руденко – 81'     2:2 Мелентиевич – 88'    

«Игра была очень важной для нас. Требовалось набрать хотя бы очко, чтобы гарантировать себе дальнейшее участие в Кубке. И мы смогли это сделать. Очень доволен реакцией команды на ход матча, особенно во втором тайме. Несмотря на второй гол соперника, мы хорошо играли, продолжали бороться, показали характер.

Очень важный момент, потому что продолжается наша маленькая серия, мы не проигрываем третий матч подряд. Видим прогресс в обороне и испытываем определённый оптимизм, потому что дальше нас ждёт сложный календарь», — приводит слова Артиги официальный сайт «Химок».

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице группы В Пути РПЛ Кубка России. Команда набрала 10 очков за пять матчей. «Химки» находятся на третьей строчке, заработав пять очков.

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