Лангович: понятия не имею, с кем сыграет сборная России, но смысл ехать есть

Футболист «Ростова» Андрей Лангович высказался о предстоящем октябрьском учебно-тренировочном сборе национальной команды России.

— Конечно, есть смысл ехать в сборную России, даже не зная соперников. Это нужно, чтобы все видели, что сборная России собирает команду — и она на виду. Для футболистов честь выступать за страну. Вызов в сборную — это запредельная мотивация. Но вообще понятия не имею, с кем будем играть. Этот вопрос нужно адресовать РФС.

— Как отнесётесь, если будете играть с российским клубом или двусторонку?

— Мы футболисты и делаем своё дело. Нам без разницы, с кем играть, — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.