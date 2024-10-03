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Лангович: понятия не имею, с кем сыграет сборная России, но смысл ехать есть

Лангович: понятия не имею, с кем сыграет сборная России, но смысл ехать есть
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Футболист «Ростова» Андрей Лангович высказался о предстоящем октябрьском учебно-тренировочном сборе национальной команды России.

— Конечно, есть смысл ехать в сборную России, даже не зная соперников. Это нужно, чтобы все видели, что сборная России собирает команду — и она на виду. Для футболистов честь выступать за страну. Вызов в сборную — это запредельная мотивация. Но вообще понятия не имею, с кем будем играть. Этот вопрос нужно адресовать РФС.

— Как отнесётесь, если будете играть с российским клубом или двусторонку?
— Мы футболисты и делаем своё дело. Нам без разницы, с кем играть, — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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