Артига оценил дебют Джикии за «Химки» в матче Кубка России с «Ростовом»
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Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига высказался о дебюте защитника Георгия Джикии за команду в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:2, 8:7 пен.).
Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 16:15 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
8 : 7
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Лангович – 44' 0:2 Мохеби – 75' 1:2 Руденко – 81' 2:2 Мелентиевич – 88'
«Наверное, поначалу ему было сложно. Так бывает, когда футболист давно не играл. Но по ходу матча Георгий выглядел всё лучше и вообще показал себя хорошо. Так и задумывалось, чтобы Джикия провёл всю встречу, потому что менять центрального защитника по ходу игры не слишком правильный шаг. Он очень важен для команды, у этого футболиста есть качества лидера. Остальное покажет время», — приводит слова Артиги официальный сайт «Химок».
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