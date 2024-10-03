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Артига оценил дебют Джикии за «Химки» в матче Кубка России с «Ростовом»

Артига оценил дебют Джикии за «Химки» в матче Кубка России с «Ростовом»
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Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига высказался о дебюте защитника Георгия Джикии за команду в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:2, 8:7 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 16:15 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
8 : 7
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Лангович – 44'     0:2 Мохеби – 75'     1:2 Руденко – 81'     2:2 Мелентиевич – 88'    

«Наверное, поначалу ему было сложно. Так бывает, когда футболист давно не играл. Но по ходу матча Георгий выглядел всё лучше и вообще показал себя хорошо. Так и задумывалось, чтобы Джикия провёл всю встречу, потому что менять центрального защитника по ходу игры не слишком правильный шаг. Он очень важен для команды, у этого футболиста есть качества лидера. Остальное покажет время», — приводит слова Артиги официальный сайт «Химок».

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