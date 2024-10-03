Артига оценил дебют Джикии за «Химки» в матче Кубка России с «Ростовом»

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига высказался о дебюте защитника Георгия Джикии за команду в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:2, 8:7 пен.).

«Наверное, поначалу ему было сложно. Так бывает, когда футболист давно не играл. Но по ходу матча Георгий выглядел всё лучше и вообще показал себя хорошо. Так и задумывалось, чтобы Джикия провёл всю встречу, потому что менять центрального защитника по ходу игры не слишком правильный шаг. Он очень важен для команды, у этого футболиста есть качества лидера. Остальное покажет время», — приводит слова Артиги официальный сайт «Химок».