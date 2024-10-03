«Динамо» Мх показало обращение Биджиева к команде после камбэка с 0:3 в игре с «Крыльями»
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев обратился к команде в раздевалке после матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Динамовцы после первого тайма проигрывали со счётом 0:3. Во втором тайме команда Биджиева забила три мяча и перевела игру в серию пенальти. «Крылья Советов» оказались точнее в серии пенальти со счётом 5:3.
Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 3
5 : 3
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Бабаев – 1' 2:0 Цыпченко – 11' 3:0 Бабаев – 43' 3:1 Агаларов – 57' 3:2 Агаларов – 66' 3:3 Гаджиев – 90+2'
Видео доступно на странице махачкалинского «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте».
«Динамо» Махачкала занимает третье место в турнирной таблице группы А Пути РПЛ Кубка России. Команда набрала восемь очков за пять матчей. «Крылья Советов» (2) находятся на четвёртой строчке.
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