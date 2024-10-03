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Защитник «Зенита» Горшков: поехал бы в сборную России, даже если бы не было соперника

Защитник «Зенита» Горшков: поехал бы в сборную России, даже если бы не было соперника
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Горшков высказался о предстоящем октябрьском сборе национальной команды России. Ранее появилась информация, что сбор может быть отменён, если не найдётся соперник для товарищеского матча.

«Я бы поехал, даже если бы не было соперника. Готов играть с любой командой, даже если бы игра была между своими. Не очень нравится идея матча со сборной Медиалиги. У них всё-таки своё пространство. Тем более если это игра, то это большой риск травмы. Будет лучше, если они будут заниматься в своей сфере, а сборная — в своей», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.

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