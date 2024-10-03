Кафанов: если у сборной России не будет соперников, Сафонова вызывать не будем

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов сообщил, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не получит вызов в национальную команду, если у сборной не будет соперников в октябрьскую международную паузу.

— Вы сказали, что свяжетесь с Сафоновым, когда появится информация о соперниках сборной.

— Если у сборной России не будет соперника и игр, Сафонова, конечно, не будем вызывать.

— Это касается всех российских легионеров?

— Я могу говорить только о вратарях, — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.