Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» — третья команда АПЛ по количеству созданных моментов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о результативности нападающих своей команды.

«Мы создаём много моментов, занимаем третье место по количеству голевых моментов в Премьер-лиге. Мы должны улучшить свою игру в финальной трети и в штрафной соперника. Я уверен, что наши нападающие способны на это», — приводит слова тен Хага известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По состоянию на сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав семь очков за шесть матчей. В этих играх «красные дьяволы» забили пять голов и пропустили восемь.