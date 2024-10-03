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Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» — третья команда АПЛ по количеству созданных моментов

Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» — третья команда АПЛ по количеству созданных моментов
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о результативности нападающих своей команды.

«Мы создаём много моментов, занимаем третье место по количеству голевых моментов в Премьер-лиге. Мы должны улучшить свою игру в финальной трети и в штрафной соперника. Я уверен, что наши нападающие способны на это», — приводит слова тен Хага известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По состоянию на сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав семь очков за шесть матчей. В этих играх «красные дьяволы» забили пять голов и пропустили восемь.

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