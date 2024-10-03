Алексис Дуарте хочет покинуть «Спартак» зимой — источник

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно. 24-летний парагваец недоволен количеством игрового времени в составе красно-белых, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, представители Дуарте уже подбирают для него новые клубы. Футболист отдаёт предпочтение полноценному уходу из «Спартака», а не аренде.

Прошлым летом интерес к Дуарте проявлял казанский «Рубин». Однако в руководстве «Спартака» заявили, что предложение казанцев было «недостаточно хорошим». Алексис выступает за «Спартак» с января 2023 года. Он успел провести за красно-белых 42 матча.