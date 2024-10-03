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Тренер «Ахмата» Ташуев высказался о победе с крупным счётом в игре с «Краснодаром»

Тренер «Ахмата» Ташуев высказался о победе с крупным счётом в игре с «Краснодаром»
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (3:0).

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гандри – 19'     2:0 Ковачев – 45+4'     3:0 Талал – 82'    
Удаления: нет / Кордоба – 77'

«Мы ставили задачу перед составом, который выходил сегодня, максимально быть сконцентрированным на эпизодах игры и сделать всё, чтобы обыграть соперника. У «Ахмата» сейчас непростые времена – для нас каждая победа важна с точки зрения психологии. Мы формируем психологию сильного, поэтому будем стараться брать очки как в Кубке, так и в чемпионате. Мы сейчас обострили турнирную таблицу в Кубке, поэтому будет интересный последний тур.

В этом матче мы увидели ребят, которые давно не играли, имели травмы. Виден их потенциал, который может нам помочь в матче с «Рубином». Задачи на этот матч были качественно решены. Главное, что порадовали наших болельщиков, которые переживали за нас, недавно приходили на тренировку. Скажу спасибо им за то, что нас поддержали. Мотивация от наших болельщиков на профессиональное отношение к работе, возможно, сыграла роль», — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба.

«Ахмат» занимает второе место в турнирной таблице группы С Пути РПЛ Кубка России. Команда набрала девять очков за пять матчей. «Краснодар» (9) находится на третье строчке. На первом месте располагается московский ЦСКА (11).

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