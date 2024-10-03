Кафанов: нормально, что с «Арсеналом» играл Доннарумма — Сафонов заменял его из-за травмы

Тренер по вратарям «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов высказался о матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» — «Пари Сен-Жермен». Английский клуб выиграл со счётом 2:0.

«Я не удивился, что с «Арсеналом» в Лиге чемпионов играл Доннарумма, а не Сафонов. Итальянец был первым вратарём «ПСЖ», на период травмы Матвей его заменил. А до травмы Доннарума был основным, так что это нормально», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Лиги чемпионов 25-летний Матвей Сафонов провёл один матч. Также на его счету две игры в чемпионате Франции.