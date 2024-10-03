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Кафанов: нормально, что с «Арсеналом» играл Доннарумма — Сафонов заменял его из-за травмы

Кафанов: нормально, что с «Арсеналом» играл Доннарумма — Сафонов заменял его из-за травмы
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Тренер по вратарям «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов высказался о матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» — «Пари Сен-Жермен». Английский клуб выиграл со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Хаверц – 20'     2:0 Сака – 35'    

«Я не удивился, что с «Арсеналом» в Лиге чемпионов играл Доннарумма, а не Сафонов. Итальянец был первым вратарём «ПСЖ», на период травмы Матвей его заменил. А до травмы Доннарума был основным, так что это нормально», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Лиги чемпионов 25-летний Матвей Сафонов провёл один матч. Также на его счету две игры в чемпионате Франции.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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