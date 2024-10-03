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Алисон — о победе над «Болоньей»: фантастическая игра с очень сильным соперником

Алисон — о победе над «Болоньей»: фантастическая игра с очень сильным соперником
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Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался по итогам матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Болоньей» (2:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Болонья
Болонья, Италия
1:0 Мак Аллистер – 11'     2:0 Салах – 75'    

«Просил у парней перед матчем о «сухой» победе, когда выступал с речью (в день игры Алисону исполнилось 32 года. — Прим. «Чемпионата»). Фантастическая игра с очень непростым соперником. Они хороши на мяче, а без него весьма агрессивны в прессинге. С итальянскими командами играть всегда сложно, но мы справились, оставили ворота в неприкосновенности и забили два мяча», — приводит слова Алисона официальный сайт «Ливерпуля».

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов

Матч между «Болоньей» и «Ливерпулем» состоялся накануне вечером. «Красные» одержали победу со счётом 2:0, голы забили Алексис Мак Аллистер и Мохамед Салах.

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