Унаи Эмери прокомментировал победу «Астон Виллы» в матче Лиги чемпионов с «Баварией»

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с немецкой «Баварией» (1:0).

«Мы хотим быть стабильными, чтобы регулярно выступать в Европе. Мы очень хорошо боролись и победили. Возможно, нам удастся попасть в первую восьмёрку.

Против таких команд очень важно быть сильным. Мартинес проделал потрясающую работу, сделав невероятные сейвы.

Мы работаем с Дураном. Самым важным аспектом является его настрой: он готов играть 90, 60, 30 минут. Он сосредоточен на каждой минуте своей игры. Сегодня у нас было два очень хороших нападающих. Это фантастика для него и команды», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.