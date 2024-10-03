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Унаи Эмери прокомментировал победу «Астон Виллы» в матче Лиги чемпионов с «Баварией»

Унаи Эмери прокомментировал победу «Астон Виллы» в матче Лиги чемпионов с «Баварией»
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Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с немецкой «Баварией» (1:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
1 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуран – 79'    

«Мы хотим быть стабильными, чтобы регулярно выступать в Европе. Мы очень хорошо боролись и победили. Возможно, нам удастся попасть в первую восьмёрку.

Против таких команд очень важно быть сильным. Мартинес проделал потрясающую работу, сделав невероятные сейвы.

Мы работаем с Дураном. Самым важным аспектом является его настрой: он готов играть 90, 60, 30 минут. Он сосредоточен на каждой минуте своей игры. Сегодня у нас было два очень хороших нападающих. Это фантастика для него и команды», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.

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