Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Спартака» Свинов раскрыл обстоятельства перехода в «Балтику»

Экс-вратарь «Спартака» Свинов раскрыл обстоятельства перехода в «Балтику»
Комментарии

Бывший голкипер московского «Спартака» Илья Свинов высказался о своём переходе в «Балтику». Вратарь раскрыл некоторые детали трансфера. Свинов контактировал с «Балтикой» ещё до вылета команды в Первую лигу.

«Такой вариант был, еще когда команда играла в РПЛ. Понятно, что приоритетом для меня была Премьер-Лига. Это нормальное желание для каждого футболиста. Но где-то не получилось, поэтому перешёл в «Балтику». У команды свой классный стадион, болельщики, есть задача и хорошие игроки под неё — все условия для возвращения в РПЛ», — сказал Свинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Это стало для меня ударом». Свинов впервые рассказывает о потерянном годе в «Спартаке»
Эксклюзив
«Это стало для меня ударом». Свинов впервые рассказывает о потерянном годе в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android