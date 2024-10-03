Экс-вратарь «Спартака» Свинов раскрыл обстоятельства перехода в «Балтику»

Бывший голкипер московского «Спартака» Илья Свинов высказался о своём переходе в «Балтику». Вратарь раскрыл некоторые детали трансфера. Свинов контактировал с «Балтикой» ещё до вылета команды в Первую лигу.

«Такой вариант был, еще когда команда играла в РПЛ. Понятно, что приоритетом для меня была Премьер-Лига. Это нормальное желание для каждого футболиста. Но где-то не получилось, поэтому перешёл в «Балтику». У команды свой классный стадион, болельщики, есть задача и хорошие игроки под неё — все условия для возвращения в РПЛ», — сказал Свинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.