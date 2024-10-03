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Свинов рассказал об отношениях с вратарями «Спартака» Максименко и Селиховым

Свинов рассказал об отношениях с вратарями «Спартака» Максименко и Селиховым
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Бывший голкипер московского «Спартака» Илья Свинов рассказал о взаимодействиями со своими экс-одноклубниками.

— С Селей мы очень хорошо общаемся, списываемся часто. За пределами поля видимся, дружим. Максименко более закрытый в жизни, но на поле никаких проблем не было.

— Между вратарями редко бывает дружба.
— У меня не так. В «Факеле» первым номером был Саня Саутин. Когда я пришёл и начал играть, он со мной прекрасно общался. Мы и после тренировки могли поехать куда-то поесть. С Лёшей Городовым на днях списывались. Не обязательно прям дружить, но мы же работаем отдельно от всех. Надо помогать друг другу на тренировках, — сказал Свинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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